Torino, sabato 13 settembre il 10° Memorial Don Aldo Rabino

L’iniziativa per ricordare Don Aldo Rabino, deceduto il 18 agosto 2015

La Padania Football Association – Progetto No Limits, è stata invitata al “10° MEMORIAL DON ALDO RABINO“, storico Cappellano del Torino F.C. e fondatore dell’Associazione O.A.S.I., scomparso nell’agosto 2015.

La compagine Padana sarà formata da una formazione mista, composta da 7 atleti disabili e 7 atleti normodotati e affronterà una selezione di ex giocatori e tifosi del Torino Calcio in una partita a 9/10 giocatori.

L’evento benefico si svolgerà sabato 13 settembre alle ore 14:30 presso l’impianto sportivo CENTROCAMPO di Via Petrella 40 a Torino.

In attesa del bellissimo weekend che si prospetta, intanto la Padania Football Association ringrazia per l’invito sia l'”Individual Soccer Roby” di Roberto Capra che l’A.S.D. Centrocampo di Torino.

Chi ci sarà

Mentre per la giornata di sabato è previsto un torneo con 40 squadre tra settore giovanile e scuola calcio, sono già noti i nomi dei partecipanti che scenderanno in campo nella partita benefica di sabato.

10°MEMORIAL DON ALDO RABINO – SABATO 13 SETTEMBRE ore 14:30 – IMPIANTO SPORTIVO CENTROCAMPO – Via Petrella n°40 – TORINO CONVOCATI:

ROBERTO BRESSAN

FEDERICO VADA

ALESSANDRO DI SCHIENA

PIERRE GARDINO

LUCA BOVONE

CHRISTIAN ALVITREZ

MARCO CHETTI

EMANUELE TROLESE

GIANFRANCO ROCCA

ENZO LITO

ALESSIO BAIMA

FEDERICO GARDINO

NICOLAS DRAGHIGI

STEFANO RE

ANDREA SERCI

FIPPO NIRTA

RICCARDO MACRI

MAURO TARASCO – Mister

DANIELE SQUILLACI – Team Manager

Mauro Tarasco – Responsabile Progetto No Limits di Padania Football Association.