Le parole dell’allenatore del Marsiglia Roberto nella conferenza stampa post partita del match di Ligue 1 contro il Paris Saint-Germain.

Il PSG prende il largo in campionato battendo per 3-1 il Marsiglia, diretto concorrente al titolo di Ligue 1.

Il ventunesimo gol in campionato di Ousmane Dembele, il primo di Nuno Mendes e l’autogol di Lirola assicurano alla capolista un vantaggio di 19 punti proprio sulla squadra di De Zerbi.

Un successo netto dei ragazzi di Luis Enrique che, dopo l’impresa di Anfield contro il Liverpool agli ottavi di finale di UEFA Champions League, avvicinano il primo obiettivo della stagione.

Di seguito le parole dell’allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi.

Marsiglia, le parole di De Zerbi

De Zerbi ha aperto in maniera polemica affermando: “Psg-OM oggi che caz*o di classique è?” Per me di classique c’è poco, Classique è quando prendi un colpo e poi puoi ridarlo. Io combatto anche se so di perdere, ma così è frustrante. Io sono onesto: non si possono paragonare la rosa e la forza economica del PSG con le nostre”.

L’ex allenatore del Brighton ha continuato: “Rimpianti? Sì, perché abbiamo preso gol evitabili, ma abbiamo perso con la squadra più forte d’Europa. Prima avevano grandi giocatori ma mancava la squadra. Ora hanno tutto e un allenatore forte”.

Psg, la risposta di Luis Enrique

Alle parole di De Zerbi, ha subito seguito la risposta dell’allenatore del PSG: “Mi fa piacere che De Zerbi mi comunichi che possiamo prendere qualsiasi giocatore. Sicuramente il PSG ha grandi possibilità economiche , ma il calcio funziona così: metti soldi e duro lavoro. Se poi sei forte, continui a dominare”.

Infine ha aggiunto: “Non capisco perché la gente denigri le squadre francesi, basta guardare Lille e Brest in Champions. Il PSG è nettamente superiore alle altre, ma tutte le squadre di Ligue 1 possono competere in Europa”.