Le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro l’Atalanta

Il Marsiglia si prepara a sfida l’Atalanta in Champions League, dopo la vittoria contro l’Auxerre nell’ultimo turno di Ligue 1, grazie al gol di Angel Gomes nel corso del primo tempo. Di certo non una sfida banale per De Zerbi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Emozionante di sicuro, ma prima viene la partita“.

L’allenatore del club francese ha presentato la partita: “Sarà importante sia per noi che per loro, la competizione inizia a entrare nel vivo la competizione, dove tutti vogliono fare punti“.

Sulla situazione relativa agli infortunati, De Zerbi non ha dato buone notizie ai tifosi del Marsiglia: “Non recuperiamo nessuno, ma cercheremo di farci trovare comunque pronti“. Sull’atteggiamento della sua squadra, invece: “Non mi fa arrabbiare niente, se non che qualche volta abbiamo delle battute d’arresto. Non possiamo vincerle tutte e gli infortuni condizionano, ma sono contento“.

L’intervista di De Zerbi si è conclusa con un commento all’attacco dell’Atalanta: “Sono forti, qualsiasi scelta faranno saranno forti e che fanno gol“.

Hojbjerg: “De Zerbi come Conte e Guardiola”

Nella conferenza stampa della vigilia è intervenuto Pierre-Emile Hojbjerg, che ha parlato del momento della squadra e dell’avvicinamento alla notte di Champions League: “La vittoria ad Auxerre ci ha fatto molto bene. Siamo scesi in campo e abbiamo vinto con grinta. Sappiamo che domani è una partita casalinga di Champions League contro un avversario di alto livello. Sappiamo benissimo di avere qualcosa da fare nella competizione, dobbiamo continuare sulla strada giusta“.

Sul rapporto con De Zerbi, l’ex Tottenham ha dichiarato: “È raro incontrare persone con il cuore così grande. Ho avuto Antonio Conte, Pep Guardiola: sono tutti straordinari, ma ho messo Roberto al loro fianco“.