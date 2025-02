Marsiglia, De Zerbi contro l’arbitro: “È uno scandalo, non era calmo”

Roberto De Zerbi ha commentato l’arbitraggio a suo parere a sfavore nella gara persa dal Marsiglia contro l’Auxerre.

Il Marsiglia incassa una pesante sconfitta in Ligue 1, battuto 3-0 dall’Auxerre. La gara si sblocca al 34′ con il gol di Perrin, poi Mendes Junior raddoppia al 77′ su rigore e completa la sua doppietta al 91′.

La squadra di De Zerbi resta in dieci dal 63′ per l’espulsione di Cornelius. Al termine del match, la dirigenza marsigliese ha espresso il proprio disappunto per alcune decisioni arbitrali, alimentando le polemiche sulla direzione di gara.

De Zerbi ha poi dichiarato nel post partita: “Abbiamo giocato male, loro hanno giocato meglio di noi. Ma c’era un rigore che per me era chiaro. Il cartellino rosso dato a Cornelius poi… è uno scandalo. L’arbitro Stinat non era pronto, non era calmo”.

Parole che riprendono anche quando lo stesso allenatore aveva specificato nella conferenza stampa pre gara.

Le parole in conferenza

Già in vista della partita di Ligue 1 contro l’Auxerre l’allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi aveva espresso preoccupazione per la designazione dell’arbitro Jeremy Stinat, che era già stato al centro di polemiche il 14 gennaio, durante una partita di Coppa di Francia contro il Lille, quando il direttore sportivo del Marsiglia, Medhi Benatia, fu espulso per proteste, ricevendo poi una squalifica di tre mesi.

De Zerbi ha dichiarato in conferenza stampa: “Di solito non so nemmeno chi è l’arbitro perché non credo che loro agiscano in malafede. Spero faccia una buona partita e che sia calmo”. Ha inoltre commentato un recente caso in Francia riguardante un operatore VAR tifoso del PSG: “Un operatore al VAR che tifa per il PSG? Questo mi dà fastidio. Se sei un tifoso, sei allo stadio. Il fatto che un arbitro fosse un tifoso del PSG mi ha infastidito. Siamo tutti uguali. Non ho mai visto una cosa del genere ed è fastidioso sia per noi che per i tifosi. Dobbiamo parlarne e fare luce su questo problema”.