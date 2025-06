Le dichiarazioni dell’allenatore del Marsiglia al podcast di Alessandro Cattelan ‘Supernova’

“Inter? Se n’è parlato ma non mi hanno mai chiamato. Anche perché io è già diverso tempo che ho iniziato a pianificare il lavoro con l’O.M.”. Accostato nelle scorse settimane al club nerazzurro dopo l’addio Simone Inzaghi, Roberto De Zerbi ha voluto fare chiarezza: “Ho preso un impegno e volevo mantenerlo. Con la società, la squadra, la città e i tifosi. Nella vita non si sa mai ma per adesso sto bene dove sono”.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore italiano nella lunga intervista al podcast di Alessandro Cattelan ‘Supernova’.

De Zerbi ha poi parlato di Luis Henrique, nuovo acquisto proprio dell’Inter, che ha avuto fino a qualche settimana fa in Francia. “San Siro è San Siro ma anche il ‘Velodrome’ di Marsiglia in quanto ad ambiente non scherza. Ha forza fisica, qualità tecniche, un bravo ragazzo: un bell’acquisto. Bisognerà capire come approccerà alle tre partite in una settimana perché non le ha mai dovute affrontare. L’allenatore cerca di aiutare il calciatore dandogli fiducia e mettendolo nella posizione migliore”.

L’acquisto giusto per il club nerazzurro? De Zerbi lo descrive così: “Lui è un ragazzo di Rio de Janeiro e ha bisogno di affetto. Il bello del lavoro dell’allenatore non è solo lavorare sul campo, ma anche lavorare per entrare nella testa dei giocatori. Perché non puoi usare con tutti la medesima chiave di accesso e non sempre ci riesci. Con lui, tutta la società, abbiamo fatto un buon lavoro. Siamo stati obbligati a fare una cessione di questo tipo, di un giocatore importante, un titolarissimo”.