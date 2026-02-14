Non solo De Zerbi, anche Giovanni Rossi lascia il Marsiglia
Dopo l’allenatore un altro italiano saluta il club francese: dopo un anno e mezzo c’è l’accordo per la risoluzione del contratto.
Dopo Roberto De Zerbi anche Giovanni Rossi lascerà il Marsiglia. Il club manager italiano ha trovato l’accordo con il club francese per la risoluzione del contratto, proprio come lo staff dell’allenatore.
Rossi ricopre questo ruolo a Marsiglia dal 1 luglio 2024 e il suo contratto va in scadenza il 30 giugno 2027.
Prima di diventare club manager del club francese era stato il direttore sportivo del Sassuolo per due volte: la prima dal 2013 al 2017, la seconda dal 2018 al 2024.
Nel mezzo l’esperienza al Cagliari, dove ha lavorato per meno di un anno. Adesso si tratterà di capire quale sarà la prossima tappa della sua carriera.