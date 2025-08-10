Milan, De Winter sempre più vicino: contatti continui tra le parti

De Winter è sempre più vicino a essere il sostituto di Malick Thiaw per il Milan: contatti continui tra le parti e distanza minima

Koni De Winter si avvicina sempre di più a vestire la maglia del Milan. Come raccontato nel corso della giornata, il difensore belga è la scelta della dirigenza per sostituire Thiaw, volato verso il Newcastle.

La distanza tra la richiesta del Genoa e l’offerta rossonera è ridotta a pochi milioni di euro, e può essere colmata in queste ore con l’aggiunta di bonus o una percentuale sulla futura rivendita. Contatti continui tra le parti per chiudere l’operazione che potrebbe consegnare a Massimiliano Allegri l’atteso rinforzo per il reparto arretrato.