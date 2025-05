L’Amministratore delegato della Serie A sul possibile spareggio tra l’Inter e il Napoli

“Siamo a 180 minuti dalla fine di una stagione fenomenale, ancora è tutto in bilico”, parola di Luigi De Siervo. L’amministratore delegato della Serie A, intervenuto nel corso di una conferenza stampa di presentazione del Festival della Serie A, ha parlato del possibile spareggio tra Inter e Napoli.

“Siamo concentrati su quello che avverrà, è una possibilità, onestamente remota, verrà programmata anche quella. Viviamo d’un fiato le ultime gare, faccio un in bocca al lupo a tutte le squadre, ci hanno regalato una stagione unica”.

Il dirigente ha parlato anche della finale di Champions League. Abbiamo raccontato questo ritorno come un fenomeno per il calcio italiano, “Il calcio is back”, cioè l’Italia è tornata ai vertici del calcio europeo e lo ha fatto con continuità nel corso delle ultime tre stagioni”.

De Siervo ha aggiunto. “Tanti complimenti a tutte le società impegnate, l’anno scorso abbiamo ottenuto il quinto posto in Champions League, quest’anno abbiamo l’Inter in finale, faccio l’in bocca al lupo a Marotta, al mister Inzaghi e a tutti i ragazzi”.

Ipotesi spareggio, le parole di De Siervo

De Siervo ha proseguito. “Non possiamo escludere nulla, ci sono delle regole scritte, cercheremo di rispettarle”.

Anche perché – e conclude: “Sono in atto una serie di valutazioni anche rispetto alle tematiche di ordine pubblico, che in ipotesi come questa, successa una volta negli ultimi cento anni, impongono riflessioni di carattere operativo che verranno fatte credo lunedì mattina”.