L’AD della Serie A Luigi De Siervo ha commentato le parole di Adrien Rabiot su Milan-Como a Perth

L’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha risposto alle critiche avanzate nella giornata di ieri, 7 ottobre, da Adrien Rabiot. Il francese si è scagliato contro la decisione di giocare la sfida tra Milan e Como a Perth, in Australia.

L’AD De Siervo ha dichiarato: “Rabiot si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un’attività, cioè giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che é il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all’estero“.

Nella giornata di ieri, il centrocampista del Milan aveva criticato la decisione di disputare la sfida tra Milan e Como a Perth. Le dure parole del francese non sono state apprezzate dalla Lega Serie A che, nella figura di De Siervo, ha tuonato contro Rabiot.

L’ex Juventus aveva dichiarato: “Dobbiamo adattarci come sempre, ma è pazzesco fare così tanti chilometri per far giocare una partita fra due squadre italiane all’estero“.

De Siervo: “I calciatori devono capire che è un sacrificio che si può fare”

De Siervo ha proseguito dicendo: “La salute dei giocatori è un elemento fondamentale, ci battiamo perché questa cosa abbia delle logiche“.

L’Ad ha concluso il discorso così: “Stiamo parlando di una cosa complicata, ma non impossibile. Stiamo cercando di farlo in una logica di armonia, soprattutto se la si pensa come un fatto eccezionale. La sfida organizzativa é complicata, le ore di volo sono tante ma si viaggia su una business class dall’altra parte del mondo, cosa che le squadre fanno stabilmente. I calciatori di vertice, che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono, dovrebbero capire meglio di altri che questo è un sacrificio che si può fare“.