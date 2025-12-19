L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato della Supercoppa Italiana e il suo format

A margine della seconda semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter, l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset.

Supercoppa a Washington? La risposta di De Siervo: “Ci sono varie richieste, non solo negli Stati Uniti ma soprattutto in Asia. Il format a 4 squadre funziona“.

Ha aggiunto: “Il fenomeno va inquadrato in un contesto globale e bisogna necessariamente guardare all’estero e guardare ai tifosi non solo Nazionali. È un sacrificio che chiediamo e che credo venga compreso“.

“Con Perth saremo i primi ad aprire un ciclo che porterà tutte le leghe a giocare almeno una partita all’estero. Le leghe americane lo fanno da anni con grande successo. Giocare una partita su 380 all’estero è un sacrificio piccolo con un grande obiettivo“, ha concluso l’amministratore delegato della Lega Serie A.