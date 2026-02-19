De Sciglio con la maglia della Juventus – IMAGO

Salta l’operazione che avrebbe portato Mattia De Sciglio in Repubblica Ceca: il motivo

Mattia De Sciglio dovrà aspettare ancora prima di poter riassaporare il rientro in campo. Il terzino ex Juventus ed Empoli – tra le altre – sembrava essere prossimo alla firma con i cechi dello Hradec Kralove ma, dopo le visite mediche, il club ha scelto di non portare avanti l’operazione.

“La squadra A dell’FC Hradec Králové per la stagione primaverile 2025/26 è al completo. Questa settimana, Mattia De Sciglio, ex giocatore di Milan e Juventus, si è sottoposto a test in città. Dopo aver valutato tutti i risultati e le circostanze, il club della Boemia orientale ha deciso di non firmare un contratto con il calciatore 33enne”: questo il comunicato con cui lo Hradec ha di fatto chiuso le porte al possibile arrivo del classe ’92.

A questo si sono aggiunte anche le parole del direttore sportivo Petr Pojezný, il quale ha motivato la scelta di non esser andati avanti con la trattativa: “All’inizio della stagione primaverile stavamo valutando l’aggiunta a breve termine alla squadra di un calciatore italiano esperto. De Sciglio si è sottoposto a dei test medici con noi questa settimana, e dopo aver valutato tutti i risultati e le circostanze siamo giunti alla conclusione che non sarebbe stato d’immediato aiuto per il nostro club, che era l’obiettivo principale per cui volevamo ingaggiarlo. Ringraziamo il giocatore e il suo team dirigenziale”.

Stando a quanto dichiarato dal ds dello Hradec Kralove, la decisione è stata basata sui risultati delle visite mediche a cui De Sciglio si è sottoposto negli ultimi giorni: salta, dunque, il suo passaggio in Repubblica Ceca.