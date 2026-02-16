Mattia De Sciglio vicino all’Hradec Kralove: l’ex Juventus e Milan potrebbe presto giocare nel campionato ceco

Mattia De Sciglio potrebbe presto tornare in campo. Il terzino classe 1992 è vicino al trasferimento nella 1.Liga ceca.

Come aveva raccontato a Consapevolezze (Clicca qui per l’intervista a gianlucadimarzio.com), il viaggio dell’ex Juventus e Milan non è ancora finito e adesso la Repubblica Ceca potrebbe essere la prossima tappa.

Svincolato dopo la fine dell’esperienza all’Empoli, l’italiano svolgerà in giornata le visite mediche e poi firmerà il contratto con l’Hradec Kralove.

Il club ceco si trova attualmente al settimo posto in campionato, con trenta punti conquistati dopo 22 partite.

De Sciglio all’Hradec Kralove: i dettagli

Lo scorso 30 giugno, è terminato il contratto di Mattia De Sciglio con la Juventus. L’ex Milan aveva giocato l’ultima stagione in prestito all’Empoli, con cui aveva collezionato 19 presenze (tra Serie A e Coppa Italia), trovando anche una rete.

Adesso, il terzino è pronto per una nuova avventura. Nella giornata di lunedì 16 febbraio, Mattia De Sciglio svolgerà le visite mediche con l’Hradec Kralove. Poi seguirà la firma del contratto e inizierà una nuova avventura, la seconda lontano dall’Italia dopo quella all’Olympique Lione nella stagione 2020/21.

In totale, Mattia De Sciglio ha giocato 356 partite, segnando cinque reti e fornendo 13 assist. Nella sua bacheca conta tre Scudetti vinti con la Juventus, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane (una con la Juventus e due con il Milan). Il classe 1992 vanta anche 40 presenze con la maglia dell’Italia.