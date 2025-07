Dalle esperienze in panchina ai piani per il futuro: le parole di Daniele De Rossi a Calciomercato – L’originale di Sky Sport

Ospite a Calciomercato – L’originale di Sky Sport, Daniele De Rossi ha parlato di diversi aspetti della sua carriera, sia da giocatore sia da allenatore.

L’ex centrocampista ha commentato le sue esperienze in panchina, tra cui l’ultima su quella della Roma, ma non solo. Adesso De Rossi è anche presidente dell’Ostiamare, squadra di Serie D e con cui ha giocato nel settore giovanile.

L’allenatore ha parlato anche delle ambizioni per il futuro, con la possibilità di tornare ad allenare presto un nuovo club.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

De Rossi: “Con i Friedkin ci siamo lasciati benissimo”

De Rossi ha iniziato parlando del rapporto con la sua Roma: “In quei mesi che sono stato in panchina non sono stato con le mani in tasca. La scelta che è stata fatta adesso è forte, sia per la squadra che per la città. Se fossi dovuto tornare in città ci sarei tornato molto volentieri, magari in futuro succederà. Spero che Gasperini porti successi e soddisfazioni come all’Atalanta”

Ha proseguito parlando del rapporto con la società: “Con i Friedkin ci siamo lasciati benissimo. È stata una scelta arrivata molto presto ma ci siamo lasciati con una buon rapporto.”

Le parole di Daniele De Rossi

L’allenatore ex Roma ha continuato sul suo futuro: “Vorrei poter dire che è stata una mia scelta rimanere qui a Ostia… la prossima esperienza devo sceglierla bene. Quello che è capitato non è stato giusto. Ritorno in panchina? Magari in corsa, in Italia, all’estero…”

Ha concluso poi su alcune voci uscite sul suo conto: “Monza? nulla di vero. Ci siamo incontrati per scambiare idee, ma hanno un buon allenatore e faccio il tifo per loro. Qualche chiacchierata con dei club c’è stata, non ne faccio un discorso di categoria.”