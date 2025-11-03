Genoa, sempre più De Rossi: si pensa a un contratto fino a giugno con rinnovo legato alla salvezza
Il Genoa sta continuando a cercare un sostituto per la propria panchina dopo l’esonero di Vieira: si spinge sempre per Daniele De Rossi
Oltre alla Fiorentina, c’è anche il Genoa alle prese con la scelta dell’uomo a cui affidare la propria panchina.
Dopo l’esonero di Patrick Vieira, la società rossoblù è sempre più convinta del profilo di Daniele De Rossi,come raccontato in questi giorni.
L’ex Roma è il nome sul quale il club sta spingendo per provare a invertire una brutta situazione di classifica, che vede il Genoa all’ultimo posto in classifica con 3 punti.
Per De Rossi l’eventuale contratto sarebbe fino a giugno con rinnovo legato alla salvezza.