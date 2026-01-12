Genoa, De Rossi: “Ho sempre difeso Leali ma ci sono scelte che io e la società dobbiamo fare”

Le parole di Daniele De Rossi al termine della vittoria casalinga per 3-0 sul Cagliari

Dopo tre sconfitte e due pareggi il Genoa di Daniele De Rossi torna alla vittoria con un netto 3-0 sul Cagliari di Fabio Pisacane.

Decisivo il terzo gol di fila di Lorenzo Colombo e le reti di Frendrup e Ostigard, la quarta in campionato per il difensore.

Grazie a questi tre punti i rossoblù si portano a +5 sulla zona salvezza in attesa dello scontro diretto contro il Parma di settimana prossima.

Nel post partita, Daniele De Rossi ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Daniele De Rossi

L’allenatore del Grifone ha commentato l’arrivo del nuovo portiere Bento e la prestazione di Leali: “Leali ci ha salvato in più occasioni. L’ho sempre considerato un buon portiere, l’ho sempre difeso. Ci sono state alcune partite in cui mi è sembrato meno sereno. Ma ci sono scelte che io e la società dobbiamo fare: lui comunque rimane in rosa, io sono contento che si sia ritagliato una serata da protagonista”.

Poi su Masini: “Patrizio mi ha detto che per lui il Genoa è come per me la Roma. Pensavo che volesse andare via, mi ha detto ‘non hai capito niente”.