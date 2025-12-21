Genoa, De Rossi: “Sto amando ogni singolo contrasto dei ragazzi, l’atteggiamento è quello giusto”

Genoa, De Rossi

Le parole di Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, a pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta

Parola d’ordine: salvezza. Sin dall’arrivo di Daniele De Rossi il Genoa si è unito per migliorare il proprio rendimento dopo un avvio di stagione complicato, e ci è riuscito alla grande. Prima dell’ultima sconfitta contro l’Inter, infatti, i rossoblù avevano ottenuto quattro risultati utili consecutivi con l’allenatore ex Roma, utili a risalire la classifica.

Adesso, arriva un impegno molto ostico: quello contro l’Atalanta di Raffaele Palladino, anch’essa rigenerata dal cambio d’allenatore. Le due squadre si rincontrano a meno di tre settimane dalla sfida di Coppa Italia vinta dai nerazzurri. A pochi minuti dal match, Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn.

“Contro squadre così forti dobbiamo arrivare a un grande livello di perfezione, e penso che possiamo farcela. Stasera sarà un batti e ribatti di duelli e seconde palle”.

“Sto amando ogni singolo contrasto dei ragazzi, l’atteggiamento è quello giusto: credo che la squadra mi somigli un po’. Senza palla dobbiamo essere così, il calcio ormai sta andando in questa direzione. In questo modo possiamo arrivare ai risultati, alla lunga questo porta punti”. E sulla titolarità di Ekuban: “Mi sto rendendo conto che è un giocatore serio, sul quale posso puntare. Quando giochi contro squadre che giocano uomo contro uomo devi sfruttare le loro incertezze”.