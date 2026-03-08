Genoa, De Rossi: “Speravo finisse così. Sono qui per fare il mio lavoro”

Le parole dell’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, nell’intervista post partita dopo la gara contro la Roma

Con i gol di Messias su rigore e di Vitinha il Genoa di Daniele De Rossi ha battuto 2-1 la Roma di Gian Piero Gasperini.

I rossoblù arrivavano alla gara dopo la sconfitta contro l’Inter nell’ultima giornata di Serie A. Prima del ko contro i nerazzurri, però, avevano battuto il Torino e pareggiato contro la Cremonese.

I giallorossi, invece, nell’ultimo turno si sono fermati sul 3-3 contro la Juventus di Luciano Spalletti all’Olimpico.

Nel post partita Daniele De Rossi ha commentato la vittoria del suo Genoa contro la Roma di Gian Piero Gasperini.

Genoa, l’intervista post partita di De Rossi

De Rossi ha cominciato l’intervista post partita parlando della gara: “Speravo che finisse così. Al di là di quello che c’è stato io sono qui per fare il mio lavoro. Sono qui per una società che merita di salvarsi. Io qui devo dare il 100%, non posso dare un millimetro un meno che l’avversaria sia la Roma o qualunque altra“.

L’allenatore del Genoa ha poi continuato: “Penso che gli uomini che hanno giocato all’inizio ma gli avevo detto che avremmo vinto con i subentrati. È un gruppo di uomini perbene e di grandi professionisti. Questi tre punti ci servivano come il pane“.

“Ostigard? È più forte di quanto pensassi”: le parole di De Rossi

Per concludere De Rossi ha parlato del confronto tra Ostigard e Malen: “La Roma è una squadra forte e se la lasci giocare i loro calciatori riescono a tirare fuori la giocata. Avevo molta paura di Malen. Leo Ostigard è un giocatore molto forte, più forte di quanto pensassi. È l’ennesima domenica in cui marca un centravanti forte e fa una grande prestazione“.