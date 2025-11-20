Le parole di Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, nella conferenza stampa verso la sfida contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni

Il momento è delicato in casa Genoa, dopo un avvio di stagione da mettere alle spalle il prima possibile. Il pareggio contro la Fiorentina prima della sosta, all’esordio di De Rossi sulla panchina, ha mantenuto i rossoblù in zona retrocessione. L’ex allenatore di SPAL e Roma ha fatto il punto verso la sfida contro il Cagliari, dopo la sosta per le Nazionali: “In queste settimane abbiamo lavorato su ciò di cui abbiamo dato come infarinatura prima della Fiorentina: gestire palla in maniera più ordinata, capire dove si può far male all’avversario ed essere più dominanti nelle aree“.

Contro il club sardo sarà una partita delicata per il Genoa: “Si tratta di uno scontro diretto, anche se non tutte le squadre a lottare oggi per la salvezza saranno lì più avanti e viceversa. Dobbiamo preparare queste tre gare con un avversario sulla carta più alla portata, poi avremo tre partite più difficili. Ogni partita si può vincere, dobbiamo dominare il gioco”.

Sul morale della squadra, De Rossi ha dichiarato: “Abbastanza alto, si scherza anche, ma non possiamo definirci sereni o soddisfatti perché la classifica è quella che è. Siamo consapevoli che quella posizione non ci spetta, non dovremo essere tranquilli neanche in caso di vittoria a Cagliari. Se così non fosse, spiegherò che ci sono ancora tante partite da giocare“.

L’allenatore del Genoa ha parlato anche della condizione della squadra, con qualche elemento della rosa reduce dagli impegni con le Nazionali: “Alcuni giocatori non stanno benissimo, altri hanno qualche problemino, ma siamo tanti e qualcuno in campo di qualità ci sarà. È rientrato Sabelli, anche Otoa sta bene. Ancelotti diceva che la squadra va fatta cercando di coesistere gli undici migliori che hai, è quello che cerchiamo di fare“.

De Rossi: “Non meritiamo questa classifica”

L’ex allenatore della Roma ha elogiato l’atteggiamento della sua squadra: “Non meritiamo questa classifica per quanto fatto in campo, la sfortuna non ci ha abbandonati neanche nella mia prima partita. Deve diventare difficile farci gol, regalare meno in area ed essere più cattivi nell’area avversaria, anche se qualcosa si è già visto“.

De Rossi ha parlato anche di Lorenzo Colombo, reduce dalla rete contro la Fiorentina: “L’ho trovato bene. Gli attaccanti quando fanno gol hanno quel piglio in più. Ha lavorato bene, l’atteggiamento è sempre stato positivo“.

“Nazionale? Succedeva anche a noi”

Non poteva mancare un commento di De Rossi sulla situazione della Nazionale e le difficoltà di questo periodo: “Succedeva anche a noi. In Moldavia ci ho giocato anche io, abbiamo fatto fatica anche a noi. Dal 2004 la distanza tra le big europee e le altre si è assotigliato. Eravamo sulla stessa barca. Prima ti riconoscevi nel numero 10 come Totti, Del Piero o Baggio. Oggi vai contro la Norvegia e giochi contro l’attaccante più forte del mondo. Ho fiducia in chi guida la Nazionale. Rino, Gigi, Bonucci è gente che per quella maglia ha dato il sangue. Poi capita che nel girone trovi la Norvegia ed è più forte di noi“.

Sul poco impiego dei giovani italiani, invece: “Bisogna essere lucidi. Il problema grande è che bisogna seminare, chi lo fa farà raccogliere i frutti a qualcun altro. Molti non lo capiscono, viene valutato per il risultato di domenica. Ora devi fare qualcosa di invisibile. Quello che si fa oggi lo si vedrà tra dieci anni. C’è sempre bisogno di chi pensa in grande“.