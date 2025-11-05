Il Genoa ha scelto Daniele De Rossi: sarà lui il sostituto di Patrick Vieira sulla panchina del Grifone.

Il Genoa ha deciso: Daniele de Rossi sarà il nuovo allenatore rossoblù. La società ha ormai scelto lui e in queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo, in modo da permettere all’allenatore di raggiungere Genova e sedersi in panchina già nella partita contro la Fiorentina, prevista prima della sosta.

De Rossi dirigerà il primo allenamento con la squadra domani, mentre oggi il gruppo continuerà a lavorare sotto la supervisione di Murgita e Criscito.

La scelta del club di non attendere la pausa del campionato conferma la linea già delineata nei giorni scorsi: assicurarsi subito l’allenatore per dare una svolta al progetto tecnico, evitando ulteriori incertezze.

Il Genoa punta quindi a una svolta immediata, con De Rossi pronto a subentrare e prendere le redini della squadra senza perdere tempo: l’ex giocatore e allenatore della Roma sarà già in città nella giornata di mercoledì 5 novembre.

Il Genoa sceglie De Rossi, ma non sarà in panchina contro la Fiorentina

Proprio nella sua ultima panchina, però, ha rimediato un’espulsione. Dunque, per la gara contro la Fiorentina, De Rossi non potrà essere con la squadra sul campo.

La partita in questione è proprio quella giocata contro il Genoa il 15 settembre del 2024, dove De Winter ha pareggiato il gol di Artem Dovbyk all’ultimo respiro.