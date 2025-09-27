Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta in dieci contro la Juventus: espulso de Roon

Redazione 27 Settembre 2025
de Roon espulso

Il centrocampista olandese è stato espulso durante il secondo tempo di Juventus-Atalanta

Marten de Roon riceve il secondo giallo e lascia il campo anzitempo.

Dopo l’ammonizione arrivata alla mezz’ora di gioco, verso l’80esimo minuto il centrocampista nerazzurro ha effettuato un intervento irregolare su McKennie.

Il provvedimento dell’arbitro Simone Sozza non è tardato ad arrivare: de Roon espulso e Atalanta in 10 uomini.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

 