Atalanta, De Roon: “Poco maturi: sembrava un blackout. Dopo il gol preso siamo crollati”

Le parole di Marten De Roon dopo il ko della sua Atalanta contro l’Athletic Club, sconfitta con cui si complica la corsa agli ottavi di finale

Un secondo tempo da dimenticare per l’Atalanta. Dopo una prima metà di partita chiusa in vantaggio, l’Athletic Club ha ribaltato i nerazzurri nella ripresa. Marten De Roon, tra i senatori dello spogliatoio del club bergamasco, ha commentato duramente la serata della squadra: “Dopo il gol preso siamo crollati, abbiamo perso i riferimenti. Sembrava un black out, sembrava che stessimo perdendo 0-2. Non può succedere a questa squadra, mi dispiace tanto. Dovevamo fare prima il secondo gol“.

Si complica, quindi, la corsa agli ottavi di finale per l’Atalanta: “Troppi punti persi, oggi c’era occasione di finire tra le prime otto e dovevamo avere consapevolezza. Faccio fatica a dire cosa è successo in questi momenti“.

L’olandese ha proseguito: “Siamo stati poco maturi. Ci sta un episodio contrario ma non possiamo andare in crisi. Lì sembrava che andavamo a caso, abbiamo perso tutte le seconde palle. Si vedeva che non c’era più la squadra come è successo a Napoli. Dobbiamo stare calmi e cercare il gol, abbiamo perso tutti i riferimenti“.

Sulla questione dell’attacco, invece, De Roon ha commentato: “È vero, se non fai gol è difficile. Ma non devi nemmeno prenderne tre. Ci siamo spaventati e questo è grave“.