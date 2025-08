Inter Miami, De Paul: “Stare con Messi solo in Nazionale era troppo poco. Questo club crescerà”

Le parole di Rodrigo De Paul, nuovo centrocampista dell’Inter Miami, sul suo approccio all’MLS. E il rapporto con Messi

Una reunion tutta sudamericana a Miami. Parliamo chiaramente di quella tra Lionel Messi e Rodrigo De Paul, che si sono ritrovati con la maglia dell’Inter Miami dopo i tanti anni condivisi in Nazionale. L’ex Udinese e Atletico Madrid ha avuto un ottimo impatto con l’MLS, come dimostrano i due assist nelle prime due partite.

Proprio l’amicizia con l’otto volte Pallone d’Oro ha giocato un ruolo fondamentale per il buon esito della trattativa: “Io e Leo abbiamo sempre sognato di giocare insieme in un club, non solo con l’Albiceleste. Ogni convocazione era speciale, ma troppo breve. Adesso quel sogno si è realizzato“.

Messi ha accolto De Paul nel migliore dei modi, come svelato dal centrocampista: “Mi ha chiamato, si è interessato a ogni dettaglio. Il giorno dopo il mio arrivo era già pronto per accogliermi. Qui si gioca per vincere. Questo club crescerà, ma servono trofei“.