Le dichiarazioni di Andrea De Marco sul gol annullato a Pulisic in Milan-Sassuolo e non solo

Non solo mancate le polemiche sulla gestione arbitrale in occasione della sfida tra Milan e Sassuolo, terminata 2-2 con doppietta di Bartesaghi e i gol di Koné e Laurienté.

Nel mirino, in particolare, il gol del momentaneo 3-1 annullato a Christian Pulisic per un fallo di Ruben Loftus Cheek in area di rigore, poco prima che Pavlovic servisse la sponda di testa all’attaccante americano.

Ma non solo, il responsabile dei rapporti istituzionali della CAN A e B Andrea De Marco, in onda come di consueto alla trasmissione OpenVAR, ha commentato anche il rigore richiesto dai neroverdi per un presunto fallo in area su Cheddira.

Di seguito le sue parole ai microfoni, nell’analizzare l’episodio.

Milan.Sassuolo, De Marco sul gol annullato a Pulisic

“In questo caso il giocatore del Milan poggia le mani sulla schiena di Candè, bisogna valutare l’intensità. Il VAR non può intervenire, però per le linee che ci siamo dati quest’anno di soglia dei falli questo non può essere considerato un fallo. La rete quindi doveva essere convalidata“, ha commentato Andrea De Marco.

Proseguendo, poi, anche un passaggio proprio sul contatto nell’altra area tra Cheddira e Pavlovic. “In questo caso è stato molto bravo l’arbitro in campo a valutare la situazione e poi molto bravi anche Prontera e Maresca al VAR perché come si vede bene Pavlovic continua la corsa in maniera lineare, mentre Cheddira allarga la gamba per incrociare la corsa dell’avversario. Decisione corretta: molto bravi tutti“.