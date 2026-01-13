Open VAR, De Marco: “Rrahmani-Mkhitaryan? Step on foot codificato. Giusto togliere il rigore al Como”

Le dichiarazioni del responsabile rapporti istituzionali CAN A e B Andrea De Marco sugli episodi delle gare della ventesima giornata di Serie A

Il primo episodio degno di nota nella ventesima giornata di campionato è il rigore assegnato al Como nella partita contro il Bologna. In Sala VAR riconoscono il tocco: “Un ginocchio contro ginocchio c’è. Consiglio un On-Field Review”.

Il direttore di gara abisso non ha poi assegnato il penalty, De Marco commenta: “Il contatto basso non era tale da punire con un calcio di rigore. Mazzoleni al VAR fa una dinamica completa su quello che è successo. Per noi questo rigore non deve essere concesso”.

Il secondo episodio è l’espulsione di Niccolò Cambiaghi: “La chiamata è corretta, il comportamento del giocatore del Bologna è da condotta violenta”.

Altri episodi che meritano una disamina in Juventus-Cremonese, Inter-Napoli e Lecce-Parma

Il commento di De Marco su Juventus-Cremonese

Nella partita dell’Allianz Stadium tra Juventus e Cremonese, inizialmente era stato sanzionato un contatto falloso di Locatelli su Johnsen. Dalla Sala VAR sottolineano l’entrata in realtà corretta: “Inizialmente prende il pallone, per me è da togliere. La tocca con lo stinco e poi non affonda”. Dopo l’OFR, il rigore viene negato: “A seguito di revisione, il numero 5 della Juventus non commette alcun fallo”. De Marco commenta: “Sono stati molto bravi in sala VAR a chiamare l’arbitro. L’intervento è sul pallone, quindi decisione corretta togliere il penalty”.

Nella partita tra Lecce e Parma arriva un rosso per Lameck Banda, ma prima l’arbitro Marinelli aveva estratto un giallo: “Intervento fuori tempo, il cartellino deve essere rosso perché mette a repentaglio l’incolumità del giocatore. Giusto chiamare l’OFR per cambiare il colore del cartellino”.

Ultimo, ma non per importanza, l’episodio in Inter-Napoli, sul contatto tra Rrahmani e Mkhitaryan: “Aspetta che c’è uno step-on-foot” dicono in Sala VAR. Arriva l’On-Field Review e il conseguente penalty, De Marco commenta: “Rigore giusto, è uno di quegli episodi codificati. È il classico step-on-foot. Ci stava anche il giallo. La partita di Doveri? Ha portato a termine una partita complicata mantenendo l’ordine in campo. Ha diretto molto bene”.