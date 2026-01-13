Le dichiarazioni del responsabile rapporti istituzionali CAN A e B Andrea De Marco sugli episodi delle gare della diciannovesima giornata di Serie A

L’episodio più discusso è quello tra Fiorentina e Lazio. Dalla Sala VAR, inizialmente, si parla di una situazione di gioco: “Per me lui accentua, c’è una lieve trattenuta ma lui accentua molto la caduta”.

De Marco commenta: “In questo caso avremmo preferito una On-Field Review, perché era una trattenuta da rigore“.

Nella stessa partita il rigore di Gudmundsson ha avuto una OFR: “In questo caso avremmo preferito la decisione del campo, perché il contatto non è tale da far partire una On-Field Review”.

Ci sono anche altri episodi, come quello in Napoli-Verona.

Il commento di De Marco per Napoli-Verona

Sull’episodio del fallo di mano in area di rigore del Napoli, la sala VAR valuta il tocco di mano di Buongiorno: “Non c’è fallo sul giocatore, nessun fuorigioco. La prende di mano con la sinistra e non la tocca mai di testa“. Viene chiamata l’On-Field Review, che poi porta al penalty: “A seguito di revisione, il numero 4 del Napoli tocca il pallone con il braccio in una posizione punibile”. De Marco commenta: “Bisognava capire se ci fosse il fallo di Valentini, hanno valutato come punibile il rigore perché il braccio è molto largo e sopra la spalla. In questo caso la commissione è d’accordo con la valutazione, non c’è fallo”.

De Marco commenta anche i commenti della dirigenza del Napoli: “A volte ci sono delle decisioni che sono considerate più lunghe del previsto. Bisogna sempre prendersi qualche attimo in più prima di prendere decisioni sbagliate”. Sul tocco di Højlund: “Anche se si tocca involontariamente con la mano è giusto annullare. Fino a quando ci sarà la applicheremo”.

Il rigore in Milan-Genoa è corretto invece: “Su questa decisione non ci sono dubbi, in caso contrario ci saremmo aspettati una On-Field Review. Ha fatto benissimo Mariani”.