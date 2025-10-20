La proposta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per cambiare le regole sui giocatori in Nazionale

I conflitti tra club e Nazionali sono sempre maggiori, soprattutto per via di un calcio — quello di oggi — in cui si gioca sempre con maggior frequenza.

Di questo ha parlato Aurelio De Laurentiis a Class CNBC.

Secondo il presidente del Napoli, infatti, è il momento di cambiare qualcosa a livello europeo.

“Qualcosa deve cambiare in Europa, è arrivato il momento. I vertici hanno paura di perdere la poltrona sulla quale siedono comodamente, ma ora servirebbe cambiare le regole, oltre che il format dei campionati”, esordisce.

Le parole del presidente del Napoli

De Laurentiis ha inoltre aggiunto: “Si gioca troppo. Per le Nazionali servirebbe un ‘cap’, dopo i 23 anni non puoi più andarci perché devi scoprire i nuovi giovani. Se fai giocare chi ha più di 30 anni e questi si infortunano, dai un calcio sugli stinchi ai campionati locali“.

Quella contro le Nazionali è sempre stata una battaglia del presidente azzurro, che conclude: “Non c’è rispetto per i campionati, e le società non sono pagate abbastanza quando prestano i giocatori che per 12 mesi all’anno stipendiano. Ci danno un chip, ma noi vorremmo un chip, un chop e un chap“.