Il messaggio di Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta del Napoli contro il Como

A una settimana esatta dallo scontro diretto del Maradona il Napoli perde la vetta della classifica in favore dell’Inter.

La squadra di Antonio Conte è uscita sconfitta per 2-1 dal campo del Como, quarta partita consecutiva senza vittoria dopo tre pareggi di fila con Roma, Udinese e Lazio.

Sconfitta deludente, come confermato anche dall’allenatore stesso, ma con un post sul suo account X, il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto consolare e caricare l’ambiente in vista del big match di settimana prossima.

Questo il suo messaggio: “Non è un punto in meno dall’Inter che ci deve spaventare. Noi siamo una grande squadra, con un grande Allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano! Forza Ragazzi!”

Come cambia la classifica per il Napoli

La sconfitta contro il Como ha comportato la perdita del primo posto per il Napoli, in favore dell’Inter che ha invece battuto il Genoa. Ora gli azzurri sono a -1 dalla squadra di Simone Inzaghi e con l’Atalanta che potrebbe rientrare nei discorsi per lo scudetto.

La prima delle 12 partite che mancano alla fine del campionato sarà proprio lo scontro diretto contro l’Inter, che dovrà prima passare dai quarti di Coppa Italia contro la Lazio. Alla squadra di Conte rimarranno i due scontri diretti in casa contro Fiorentina e Milan prima degli ultimi due mesi sulla carta in discesa, mentre l’Inter potrebbe dover affrontare tre competizioni diverse contando anche la Champions (qui il calendario delle due squadre a confronto).