Napoli, De Laurentiis annuncia: “Martedì il Napoli sarà ricevuto da Papa Leone XIV”

Aurelio De Laurentiis annuncia che il Napoli sarà in visita dal Papa martedì 27 maggio.

Il giorno dopo la festa scudetto, Aurelio De Laurentiis si presenta raggiante ai microfoni di Radio Crc, partner ufficiale del Napoli, e regala ai tifosi un’altra notizia carica di orgoglio e simbolismo: martedì la squadra sarà ricevuta a Roma da Papa Leone XIV.

“Non l’ho voluto dire prima ai ragazzi”, ha raccontato il presidente, “ma saremo a Roma. Avevamo concordato tutto una settimana fa, prima che il campionato finisse. Per non distrarli dalla sfida col Cagliari, ne avevo parlato soltanto con Di Lorenzo”.

Un incontro che va oltre il calcio. De Laurentiis tiene a precisare: “Non ci riceve in quanto vincitori dello scudetto, chiariamo. Il Papa americano, una figura interessante dal punto di vista religioso e politico, ci ha voluto comunque incontrare. Napoli è evidentemente al centro delle sue attenzioni”.

Un momento storico per la società azzurra, che dopo il trionfo in campo, si prepara a vivere un’udienza papale che suggella un’annata da ricordare non solo per i risultati sportivi, ma anche per il riconoscimento sociale e culturale per il club.