De Laurentiis: “Napoli più forte dell’anno scorso, faremo un grande campionato”

Le parole del presidente del Napoli al Gran Galà del Calcio

C’è tanto Napoli tra i candidati ai premi del Gran Galà del Calcio 2025 e, ovviamente, alla cerimonia non poteva mancare il presidente Aurelio De Laurentiis, che è anche intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il numero uno azzurro è partito dalla vittoria dei suoi sul campo della Roma: “Tutti fanno domande poco pertinenti. Se uno ha molti incidenti è chiaro che ci può essere un momento di sconforto che può contaminare lo spogliatoio, ci sono partite che vengono prese non come dovrebbero. Molti minimizzano il Bologna che è una grande squadra e che ha un grande allenatore. Quando perdemmo contro il suo Spezia gli andai a fare i complimenti. Io sono rimasto sempre affezionato a Italiano, lo stimo e sta facendo un gran percorso“.

Tornando a parlare della sua squadra ha poi proseguito: “Sul Napoli io sono convinto sia più forte dell’anno scorso. I giocatori nuovi vanno fatti affezionare alla nuova maglia, questi incidenti hanno permesso ai nuovi di mostrare le loro capacità. Io sono convinto che continueremo a fare un grande campionato ma va considerato che siamo in 20, bisogna avere rispetto delle altre squadre. Sarà un bellissimo campionato, siamo tutti là“.

Negli ultimi due anni il Napoli ha vinto due Scudetti, ma è impossibile chiedergli quale sia il più emozionante: “L’emozione in quante tale non può avere riferimenti precisi, si vive in un momento. Di solito si fa una gran confusione con cos’è l’amore. Molti credono sia un’emozione invece è un momento perfetto e pochi riescono ad averlo e a valutarlo. Ci vuole grande considerazione, rispetto e sacrificio nel lavoro sempre che tu lo faccia con amore“.

Per chiudere, De Laurentiis ha parlato di David Neres, decisivo col gol vittoria contro la Roma: “Ce l’avevamo anche l’anno scorso e avevamo solo una competizione, era anche difficile far venir fuori tutti i calciatori. Quest’anno con più competizioni è chiaro che potendo giocare di più tutti possono evidenziare le loro capacità. Neres ha già fatto più gol della stagione scorsa e siamo all’inizio“.