Le parole di Aurelio De Laurentiis sul momento del Napoli e la corsa per lo scudetto con l’Inter

Il Napoli corre verso il suo scudetto. La squadra allenata da Antonio Conte, in testa al campionato con 77 punti raccolti, vuole chiudere al meglio la stagione.

A margine dell’inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race For The Cure a Roma, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato de momento del club.

“Io non mi permetto di fare nessuna previsione” ha detto De Laurentiis. “Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole”.

Il numero uno del club ha poi aggiunto. “Qualche volta va la direzione giusta qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio”.

Napoli, i prossimi impegni

Come noto, il Napoli non ha altri impegni al di fuori del campionato di Serie A. Romelu Lukaku e compagni, domenica 11, affronteranno il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona.

Ma non finisce qui. Nel turno successivo, infatti, il Napoli sfiderà il Parma fuori casa. E concluderà il suo campionato contro il Cagliari.