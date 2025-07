Le parole del presidente del Napoli al Giffoni Film Festival

Il Napoli è pronto a tornare in campo. I campioni d’Italia in carica, con Antonio Conte in panchina, hanno l’obiettivo di confermarsi.

Il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, ha parlato al Giffoni Film Festival, dichiarando: “L’obiettivo è essere competitivi ai massimi livelli”.

Il numero uno del club ha aggiunto. “Centro sportivo nuovo? A noi non è mancato nulla, abbiamo vinto così”.

“Abbiamo verificato 25 siti, finalmente abbiamo trovato 20 ettari ma devo verificare logistica e funzionalità. Napoli femminile? Non ci sono neanche i soldi per fare la B e la C, figuriamoci per il femminile. Il nuovo stadio fra tre anni”.

Napoli, le parole di Laurentiis

Il presidente del Napoli ha poi proseguito: “Con la produzione delle maglie abbiamo un’azienda nell’azienda: ieri incassato mezzo milione”.

De Laurentiis ha infine concluso: “Vittoria della Champions entro due anni? Dipende da tanti fattori…”.