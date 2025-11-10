Le parole di Aurelio De Laurentiis sui suoi profili ufficiali: al centro la situazione legata ad Antonio Conte.

La sconfitta contro il Bologna ha aperto in casa Napoli un momento di riflessione insieme ad Antonio Conte.

A commentare le voci delle ultime ore è intervenuto Aurelio De Laurentiis sui suoi profili ufficiali, chiarendo la sua posizione e del club sull’allenatore salentino.

“Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un mondo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili“, queste le parole del presidente del Napoli il giorno dopo la sconfitta del Dall’Ara.

Di seguito le dichiarazioni complete.

De Laurentiis: “Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale”

Il presidente del Napoli ha poi continuato precisando: “Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…,che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli”.