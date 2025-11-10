Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, De Laurentiis: “Sono orgoglioso di avere al mio fianco un uomo vero come Antonio Conte”

Alessandro Neve 10 Novembre 2025
De Laurentiis sulle Nazionali
Aurelio De Laurentiis (IMAGO)

Le parole di Aurelio De Laurentiis sui suoi profili ufficiali: al centro la situazione legata ad Antonio Conte.

La sconfitta contro il Bologna ha aperto in casa Napoli un momento di riflessione insieme ad Antonio Conte.

A commentare le voci delle ultime ore è intervenuto Aurelio De Laurentiis sui suoi profili ufficiali, chiarendo la sua posizione e del club sull’allenatore salentino.

Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un mondo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili“, queste le parole del presidente del Napoli il giorno dopo la sconfitta del Dall’Ara.

Di seguito le dichiarazioni complete.

Antonio Conte (IMAGO)
Antonio Conte (IMAGO)

De Laurentiis: “Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale”

Il presidente del Napoli ha poi continuato precisando: “Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…,che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli”.