De Laurentiis: “Bellissima partita! Con i 9 giocatori assenti, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?”

Il messaggio di De Laurentiis e l’intervista di Cristian Stellini al termine di Inter-Napoli, terminata con il risultato di 2-2

Il big match della ventesima giornata tra Inter e Napoli termina 2-2. Un risultato che ha visto i nerazzurri passare in vantaggio 2 volte, recuperati in entrambe le occasioni da McTominay.

Al termine dei 90 minuti, il presidente Aurelio De Laurentiis ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo X: “Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?“.

Poco prima del gol realizzato su rigore da Çalhanoğlu, invece, Antonio Conte è stato espulso per proteste. È proprio di questo episodio che Cristian Stellini – vice di Conte – ha parlato nell’intervista post-partita rilasciata a Dazn: “Io passerei oltre, non mi soffermerei sull’episodio del rigore, anche perché veniamo da una settimana un po’ complicata da questo punto di vista. Credo sia più giusto andare oltre e pensare invece alla prestazione, che è stata ottima da parte della nostra squadra. E la reazione al calcio di rigore, che ci dà grande forza e fiducia. Noi pensiamo a questo, abbiamo una squadra che anche stasera contro la prima in classifica ha dimostrato di valere il titolo vinto l’anno scorso“.

E ancora: “C’è grande soddisfazione per la reazione che c’è stata. Il momento subito dopo il calcio di rigore è una reazione dovuta al gol subito. Noi non commentiamo l’episodio, anche perché sennò dovremmo riavvolgere il nastro e non c’è nessuna volontà di farlo“.

Napoli, Stellini: “Conte non parla? L’ha già fatto dopo un’espulsione”

Stellini ha spiegato perché Antonio Conte non si è presentato in sala stampa per le consuete interviste post-gara: “Anche altre volte, il mister dopo un’espulsione ha deciso in passato di non venire. Speriamo non succeda ancora, così non viene espulso e siamo tutti più felici”

Sul periodo del Napoli: “Siamo in un ottimo momento dal punto di festa fisico. Lo siamo da un bel po’ di tempo, non abbiamo grandi rotazioni, vorremmo averne di più e dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza per poi riuscire ad aumentare questo impatto fisico, che stasera è stato importante. Rimontare due volte l’Inter a San Siro non è facile. La squadra ha meritato il pareggio, siamo molto soddisfatti sia dal punto di vista del carattere, della personalità e della qualità messa nel gioco“.

Chiosa finale su Højlund: “Lui è arrivato in un momento in cui avevamo già tante partite da giocare. Lui ha messo subito una grande disponibilità e umiltà. Si impegna quotidianamente a migliorare e noi vorremmo costruire un attaccante completo, con tante frecce al suo arco“.

Inter-Napoli, la conferenza di Stellini

Durante la conferenza stampa, Stellini è tornato a parlare dell’espulsione di Conte: “È stato un momento di frustrazione che si poteva anche non guardare. Spesso non si vedono neanche queste reazioni. Veniamo da un’ultima partita non semplice. Non abbiamo visto l’episodio del rigore nel dettaglio e non potevamo sapere cosa fosse successo. Era un momento di frustrazione per il gol subito e non per il rigore. Non vogliamo giudicare gli episodi. Non vogliamo essere né timidi né stupidi nel non commentare quando gli altri lo fanno quando conviene a loro“.