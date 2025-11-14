Il duro sfogo di Aurelio De Laurentiis

L’infermeria del Napoli è sempre più affollata. L’ultimo a infortunarsi è stato Frank Zambo Anguissa, che con il suo Camerun ha rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Durante la sosta per le nazionali di settembre, invece, Amir Rrahmani, durante Svizzera-Kosovo, ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

Tutto ciò non ha lasciato indifferente Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che in video-collegamento a “Motore Italia, edizione America’s Cup” ha dichiarato: “Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così. Quando ci sono i campionati, devo arrivare fino alla fine senza interruzioni. Bisogna avere meno squadre, fare meno partite“.

E ancora: “I giocatori prendono uno stipendio dalle società e le società devono poter decidere se mandarli nelle Nazionali oppure no. Se un giocatore si infortuna in Nazionale, si deve riaprire una finestra di mercato e ci devono risarcire. Ma sembra che alla FIFA e alla UEFA non interessi nulla dei campionati nazionali“.