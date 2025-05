Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato della trattativa con Kevin De Bruyne.

Dopo il secondo scudetto in tre stagioni, Aurelio De Laurentiis non si accontenta. Il presidente del Napoli, protagonista silenzioso ma centrale del nuovo ciclo azzurro, guarda già oltre la festa: pensa al futuro, ai prossimi traguardi, a come rendere il club sempre più competitivo sul palcoscenico internazionale.

E nel farlo, lancia un messaggio chiaro, ambizioso e destinato a far discutere: il sogno si chiama Kevin De Bruyne: “La nostra intenzione è prenderlo, ma bisogna essere in due”, ha dichiarato De Laurentiis in un’intervista rilasciata a Il Mattino.

Un’operazione suggestiva, quasi utopica, ma che il patron partenopeo non esclude, anzi, considera parte di un progetto più ampio: ridurre il gap con le big del Nord Europa.

“Se volessi essere stabilmente competitivo con le grandi società calcistiche del Nord, bisognerebbe poter aspirare ai loro fatturati”, ha spiegato, riconoscendo i limiti strutturali ed economici che ancora frenano il salto definitivo del Napoli.

Le parole di De Laurentiis su De Bruyne e il futuro

Proprio per questo De Laurentiis sta lavorando anche sulle infrastrutture, con uno sguardo deciso allo stadio. “Sto meditando su un impianto da 70mila posti e 120 salotti”, ha rivelato, consapevole che senza un impianto moderno e funzionale sarà difficile attrarre top player e sponsor.

“Ci saranno interventi concreti – ha assicurato – ma non credo possano generare introiti paragonabili a quelli di Milan e Inter a livello internazionale”.

Tra sogni di mercato e visione imprenditoriale, Napoli si prepara a un’altra estate caldissima: dopo lo scudetto, il sogno Kevin De Bruyne si fa sempre più vivo.