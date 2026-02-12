Atalanta, intervento riuscito per De Ketelaere
Le ultime sull’infortunio dell’attaccante dell’Atalanta
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Charles De Ketelaere, che si è operato in seguito ad aver riportato una lesione al corno posteriore del menisco.
Come confermato all’Atalanta, l’intervento è andato a buon fine e permetterà al belga di iniziare immediatamente il percorso per il rientro in campo.
Di seguito la nota ufficiale della società: “Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna.
L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo“.