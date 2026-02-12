Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta, intervento riuscito per De Ketelaere

Redazione 12 Febbraio 2026
De Ketelaere (IMAGO)

Le ultime sull’infortunio dell’attaccante dell’Atalanta

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Charles De Ketelaere, che si è operato in seguito ad aver riportato una lesione al corno posteriore del menisco.

Come confermato all’Atalanta, l’intervento è andato a buon fine e permetterà al belga di iniziare immediatamente il percorso per il rientro in campo.

Di seguito la nota ufficiale della società: “Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna.

L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo“.