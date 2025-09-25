Atalanta, De Ketelaere torna in gruppo: ci sarà contro la Juventus
Buone notizie per l’Atalanta di Juric: Charles De Ketelaere, alle prese con un risentimento fasciale all’ileo psoas, ha svolto oggi l’allenamento con la squadra. Il calciatore belga sarà dunque a disposizione del gruppo di Juric per la sfida in programma sabato 27 settembre contro la Juventus.
Non è cosa sicura invece il recupero di Ederson, che contro la Juventus potrebbe al massimo andare in panchina. Il brasiliano sta proseguendo nel recupero (dopo essersi sottoposto alla pulizia del menisco) svolgendo un lavoro individuale.
C’è possibilità, invece, di vedere Lookman dal 1′. Il nigeriano potrebbe vestire la maglia da titolare nel match contro i bianconeri.