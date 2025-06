De Bruyne-Napoli: via libera sui diritti d’immagine, mancano solo visite e firma

Via libera sui diritti d’immagine per Kevin De Bruyne al Napoli. Per chiudere mancano visite mediche e firma

Ormai manca davvero poco: Kevin de Bruyne sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli.

Via libera degli agenti sui diritti d’immagine e, dopo le visite mediche, il centrocampista belga potrà firmare per gli azzurri.

Al termine degli impegni con la Nazionale il giocatore potrebbe arrivare a Napoli e iniziare ufficialmente la sua prima esperienza italiana.

Antonio Conte è pronto a ricevere il primo rinforzo di questa finestra di mercato.