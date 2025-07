Napoli, De Bruyne: “Il livello è alto. Avere dei tifosi così ti spinge a dare di più”

Le parole di Kevin De Bruyne dopo i primi giorni di ritiro con il Napoli: il paragone con Pep Guardiola e le prime sensazioni in azzurro.

Tra passato, presente e futuro Kevin De Bruyne si racconta ai microfoni di SkySport.

Il centrocampista belga ha parlato delle prime sensazioni con la maglia azzurra.

C’è spazio anche per un tuffo nel passato, e a questo proposito un paragone con il suo ex allenatore al Manchester City.

Di seguito le parole di De Bruyne.

Napoli, le parole di De Bruyne

Il centrocampista belga ha iniziato dicendo: “Sto bene, ovviamente sono qui solo da dieci giorni ma tutto procede bene. Ci stiamo allenando duramente, sono contento. Penso che la qualità sia alta. Il Napoli ha molti buoni giocatori, ma lo sapevo già. L’anno scorso siete stati campioni d’Italia, quindi so che il livello è alto. Stiamo lavorando molto, adesso si tratta di conoscere meglio la squadra, i giocatori, gli allenatori. Li conoscerò meglio nelle prossime settimane”.

Sulle responsabilità dice: “Penso che comunque vada accettato. Non credo sia facile, ma avere i tifosi che ha il Napoli ti spinge a dare di più però a questo livello ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e cercare di arrivare al meglio per giocare il prossimo mese. Questo è quello che stiamo facendo: lavoriamo davvero tanto, ed è la cosa più importante per me”.

Sul paragone tra Conte e Guardiola spiega: “Direi che probabilmente Pep ha uno stile più offensivo, mentre Conte tende forse a essere un po’ più difensivo però è anche difficile dirlo stiamo lavorando insieme solo da dieci giorni. Con Pep ho lavorato per nove anni. Qui ci saranno tattiche un po’ diverse, ma è normale. Ho tutto il tempo di conoscere il mister e il suo approccio, ma questa è la differenza principale”