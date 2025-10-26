Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, sospetta lesione di alto grado per De Bruyne: oggi gli esami strumentali

Redazione 26 Ottobre 2025
L'infortunio di Kevin De Bruyne contro l'Inter (IMAGO)
Possibile lesione di alto grado per Kevin De Bruyne dopo la partita contro l’Inter: si attendono gli esami strumentali.

Il Napoli sorride per la vittoria per 3-1 sull’Inter, ma in casa azzurra arriva un’allerta sul fronte infortuni. Durante il match, Kevin De Bruyne ha subito un problema muscolare al medesimo muscolo già operato lo scorso anno a seguito di uno strappo.

Subito dopo la partita, il giocatore era sereno e non ha mostrato eccessiva preoccupazione, ma la storia recente rende la situazione delicata. Già oggi sono stati eseguiti esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio: le prime sensazioni, come riporta Sky Sport, sono quelle di una lesione di alto grado.

Conte e lo staff medico monitorano con attenzione, consapevoli che il giocatore, pur avendo avuto problemi fisici in passato, ha sempre risposto bene alle cure e ai recuperi.

La speranza del Napoli è che la situazione non comprometta il proseguimento della stagione, ma il rischio di un lungo stop resta concreto. La squadra si prepara quindi a gestire le prossime partite anche senza il contributo di De Bruyne.