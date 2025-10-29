Nella mattinata il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, in Belgio si è sottoposto a un intervento chirurgico

Comincia il countdown per rivedere Kevin De Bruyne in campo. Il centrocampista nella mattinata si è sottoposto a un intervento chirurgico che è perfettamente riuscito.

I tempi stimati per il recupero sono tra i 3 e i 4 mesi. Il calciatore svolgerà la riabilitazione al centro Move to Cure come in passato hanno fatto Mertens e Lukaku

De Bruyne si è infortunato durante la gara vinta dal Napoli contro l’Inter di Cristian Chivu per 3-1 con le reti del belga, di Anguissa e di McTominay.

Il classe 1991 si è fatto male calciando il rigore del vantaggio azzurro. Subito dopo aver tirato il centrocampista si è fermato toccandosi la coscia destra.

Napoli, l’infortunio di De Bruyne

Fin da subito è stata tanta la preoccupazione per De Bruyne vista la smorfia di dolore del giocatore e il fatto che non abbia mai poggiato la gamba mentre usciva dal campo.

Nella giornata di lunedì 27 ottobre, poi, è arrivato il comunicato del Napoli sulle condizioni: “In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.