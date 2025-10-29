Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di De Bruyne

Redazione 29 Ottobre 2025
L'infortunio di Kevin De Bruyne contro l'Inter (IMAGO)
L’infortunio di Kevin De Bruyne contro l’Inter (IMAGO)

Nella mattinata il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, in Belgio si è sottoposto a un intervento chirurgico

Comincia il countdown per rivedere Kevin De Bruyne in campo. Il centrocampista nella mattinata si è sottoposto a un intervento chirurgico che è perfettamente riuscito.

I tempi stimati per il recupero sono tra i 3 e i 4 mesi. Il calciatore svolgerà la riabilitazione al centro Move to Cure come in passato hanno fatto Mertens e Lukaku

De Bruyne si è infortunato durante la gara vinta dal Napoli contro l’Inter di Cristian Chivu per 3-1 con le reti del belga, di Anguissa e di McTominay.

Il classe 1991 si è fatto male calciando il rigore del vantaggio azzurro. Subito dopo aver tirato il centrocampista si è fermato toccandosi la coscia destra.

Napoli, l’infortunio di De Bruyne

Fin da subito è stata tanta la preoccupazione per De Bruyne vista la smorfia di dolore del giocatore e il fatto che non abbia mai poggiato la gamba mentre usciva dal campo.

De Bruyne (IMAGO)
De Bruyne (IMAGO)

Nella giornata di lunedì 27 ottobre, poi, è arrivato il comunicato del Napoli sulle condizioni: “In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.