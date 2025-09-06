Le parole del centrocampista belga sui suoi primi mesi in Italia

Kevin De Bruyne ha lasciato, per qualche giorno, il “suo” Napoli per rispondere “presente” alla convocazione del Belgio. La sua nazionale, infatti, è impegnata nella gare valevoli per la qualificazione al Mondiale 2026.

Il Belgio, nella giornata di domani (domenica 7) affronterà il Kazakistan. De Bruyne, in conferenza stampa, ha parlato – però – anche delle sue prime impressioni vissute a Napoli. “Ho giocato solo due partite in Serie A (contro Cagliari e Sassuolo, ndr). Conte come allenatore è diverso da Pep Guardiola”.

De Bruyne ha notato delle differenze anche sul tipo di calcio giocato. “La prima impressione è che in Italia sia più tattico e le cose si muovano un po’ più lentamente. Ma è pur sempre calcio. Prima del Manchester City giocavo con altri moduli”.

Napoli e Manchester City, il 18 settembre, si affronteranno in Champions League: “Sarà strano. Il City è il mio club e questo non cambierà”.