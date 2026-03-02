Arrivano novità in casa Napoli sulle condizioni di Kevin De Bruyne, ma non solo: le ultime sui centrocampisti di Antonio Conte

Ottime notizie in casa Napoli, con Antonio Conte che ha visto Kevin De Bruyne tornare in ottime condizioni, come riportato da Francesco Modugno di Sky Sport.

Il belga era fermo da fine ottobre 2025, dall’infortunio muscolare al bicipite femorale riportato nel corso della gara disputata contro l’Inter.

Per quanto riguarda il resto dell’infermeria, McTominay sente ancora fastidio al tendine e non è ancora certo il suo recupero, con lo scozzese che è ormai assente da quattro parite.

Frank Anguissa è invece quasi certo del rientro, sicuramente in gruppo in vista della gara contro il Torino.

Napoli, le ultime sull’infortunio di De Bruyne e non solo

Tanti aggiornamenti tra gli azzurri, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Dopo essere tornato in città, De Bruyne si è anche rivisto con i compagni in ottima condizione e con uno spirito positivo, da vero trascinatore (riferisce Francesco Modugno). Starà poi all’allenatore azzurro valutarne il rientro progressivo.

Ancora dubbi sulle condizioni di McTominay, che in caso di forfait anche contro il Torino arriverebbe a cinque partite saltate di fila. Per Anguissa è invece ormai prossimo il pieno recupero, dopo aver partecipato anche all’ultima amichevole della squadra contro il Giugliano.