Le dichiarazioni social di Kevin De Bruyne dopo la sconfitta del suo Napoli a San Siro

Il Napoli perde a San Siro per 2-1 nonostante la superiorità numerica causata dall’espulsione di Estupinan al 57′. In 11 contro 10 per quasi 40 minuti, gli azzurri non riescono a trovare la giocata vincente e a ribaltare il doppio vantaggio del primo tempo della coppia Saelemaekers-Pulisic.

A rubare l’occhio è stata inevitabilmente la sfida a centrocampo tra Luka Modric e Kevin De Bruyne, arrivati in Serie A in estate rispettivamente da Real Madrid e Manchester City. Una sfida tra due campioni, che ha visto il croato prevalere con leadership, dedizione e giocate vincenti.

Finito nel mirino per la reazione al momento della sostituzione e per le dichiarazioni di Antonio Conte (RILEGGI QUI), ma soprattutto autore del gol del 2-1 su calcio di rigore, Kevin De Bruyne ha voluto omaggiare l’avversario con un post sui propri canali social.

“A tutti piace il buon calcio. È stato bello rivederti, brate“, ha commentato il fuoriclasse belga. Al termine del match, i due si sono trovati a centrocampo per un abbraccio e per scambiare due battute veloci. Talento che riconosce talento, e illumina i campi di Serie A.