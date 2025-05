De Bruyne saluta il City: la sua ultima notte all’Etihad Stadium

Dopo 10 anni, Kevin De Bruyne ha salutato il Manchester City nell’ultima partita davanti ai suoi tifosi

Sono già passati dieci anni da quando un giovane Kevin De Bruyne firmava per il Manchester City. Quasi un decennio e tanti titoli dopo quel colpo di mercato, il centrocampista belga ha salutato Etihad Stadium.

L’ultima partita in casa della stagione , vinta per 3-1 contro il Bournemouth, è stata quella dell’addio ai suoi tifosi, che l’hanno omaggiato prima e dopo la gara.

Prima una coreografia a lui dedicata, con una sua gigantografia che dominava il campo a pochi minuti dal calcio d’inizio. Poi l’omaggio a fine gara, con le sue parole che hanno risuonato dagli altoparlanti dello stadio per congedarsi, prima di un ultimo giro di campo davanti ai tifosi. Un momento commovente per tutto il mondo City, che non ha lasciato impassibile nemmeno un emozionato Pep Guardiola.

“Penso che dopo 10 anni era giunto il momento che qualcuno mi lasciasse parlare un po’. È tempo di salutarvi, tornerò, ma vi voglio bene, e ci vediamo presto“. Un gigante del Manchester City che saluta quasi in punta di piedi, come nel suo stile. Il club però gli dedicherà una statua, per ricordarlo insieme alle altre leggende del club.

L’addio di De Bruyne: “Manchester è casa mia”

Al termine della gara, De Bruyne ha salutato così il suo pubblico: “È stato un vero onore giocare con questi ragazzi. Ho stretto tante amicizie per la vita, e tornerò sicuramente, il prima possibile. Manchester è casa mia, è dove sono nati questi ragazzi (indicando i figli, ndr). Arrivai qui con mia moglie Michele per starci lungo, ma non mi aspettavo di restarci per 10 anni per fare quello che abbiamo fatto come club. Abbiamo vinto tutto, abbiamo reso la città e il club più grandi“.

Il belga ha poi concluso: “Penso che il modo migliore per descrivere la mia vita con mia moglie e i miei tre figli sia che ci siamo integrati perfettamente. Abbiamo capito dove è arrivato il club e cosa significhi per molte persone. E penso che insieme abbiamo costruito un grande futuro per voi ragazzi, affinché il club possa raggiungere i risultati che ci si aspetta. So che è stato un anno difficile per noi, ma penso che questa squadra meriti tutto il supporto dei tifosi, che stanno spingendo al massimo e questa squadra tornerà l’anno prossimo, lottando per tutti i titolo, quindi se lo meritano“.