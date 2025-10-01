Napoli, De Bruyne: “Conte? Non c’è mai stato un problema. Voglio fare la differenza”

Le parole di Kevin De Bruyne dopo la vittoria del suo Napoli contro lo Sporting

I due gol messi a segno dal Napoli contro lo Sporting portano la firma di Rasmus Højlund, ma i due assist sono arrivati dai piedi di Kevin De Bruyne.

Proprio il calciatore belga è stato intercettato ai microfoni di Sky Sport nel post partita: “Credo che come squadra abbiamo fatto una bella partita. Lo Sporting ha fatto una bella gara. Dopo l’1-0 abbiamo fatto bene anche se poi c’è stato il rigore. Siamo tornati comunque avanti per fare il secondo gol. Abbiamo meritato la vittoria“.

Sul primo assist fornito: “Stavo cercando di entrare in quello spazio e di liberarmi dei due giocatori che mi marcavano. Ho cercato di mettere Rasmus nelle migliori condizioni e lui ha fatto il resto“.

Sul secondo: “Penso che Rasmus abbia tanta qualità. Credo sia simile a Erling, anche se poi Erling è Erling. Entrambi lavorano molto nello spazio, anche Rasmus viene anche in contro. Per lui è stata una bella serata“.

Napoli, i commenti di De Bruyne dopo lo Sporting

Sul suo ruolo: “Questa è una decisione che spetta all’allenatore. Al momento sto giocando in modo un po’ diverso rispetto agli ultimi anni al City. All’inizio al City con Silva io giocavo così, anche perché stavo meglio anche a livello fisico. Capisco che a volta sia un po’ difficile perché non giochiamo con una vera ala sinistra, ma credo che stiamo migliorando. Penso che alla fine tutti troveranno la loro posizione“.

In chiusura, De Bruyne ha parlato del rapporto con Conte: “Non c’è mai stato un problema. Io sono un vincente e voglio fare la differenza. Non c’è stato alcun problema, davvero. Io voglio solo giocare a calcio e divertirmi“.