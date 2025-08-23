De Bruyne non si fa attendere: subito in gol all’esordio in Serie A

Basta meno di un’ora a Kevin De Bruyne per aprire il conto nel campionato italiano

Sono bastati 57 minuti a Kevin De Bruyne per trovare il primo gol della sua avventura in Serie A.

Il belga ha portato il Napoli sullo 0-2 sul campo del Sassuolo con una delle tante sue specialità: i calci piazzati.

Andato a battere una posizione da posizione defilata, il nuovo numero 11 azzurro ha fatto partire un tiro-cross che non è stato toccato da nessuno, ingannando Turati.

Non è riuscito a intervenire il portiere del Sassuolo, col pallone che ha girato e si è insaccato nel secondo palo.