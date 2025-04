De Bruyne: “Sono rimasto sorpreso dal mancato rinnovo col Manchester City”

Le parole di Kevin De Bruyne sul suo futuro: “Il Manchester City non mi ha presentato nessuna offerta di rinnovo. Non me lo aspettavo”

“Insieme abbiamo vinto tutto. Ringrazio i tifosi e vi dico di goderci queste ultime partite”: così Kevin De Bruyne tramite un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram salutava il Manchester City.

Come KDB ha annunciato lo scorso 4 aprile infatti, le strade tra di lui e i Citizens si divideranno a fine stagione, con il suo futuro che resta attualmente ancora in dubbio.

Il calciatore 33enne è rimasto però sorpreso del mancato rinnovo con la squadra di cui ne è punto fermo dal 2015, e nel post partita della sfida contro l’Everton (valida per la 33esima giornata di Premier League) ha avuto modo di parlarne rispondendo alle domande dei giornalisti.

Di seguito, le sue parole.

Manchester City, le parole di De Bruyne sul suo mancato rinnovo

Il calciatore belga, ha dichiarato: “Non ho ricevuto offerte per tutto l’anno, hanno semplicemente preso una decisione”, ha dichiarato De Bruyne dopo la partita vinta dai Citizens in casa dell’Everton.”Sono rimasto sorpreso, ma devo accettarlo. Onestamente, penso ancora di poter dare il massimo a questo livello, come sto dimostrando, ma capisco che i club debbano prendere delle decisioni”.

Ha poi precisato: “Forse se la squadra non avesse faticato e io fossi tornato come ho fatto quest’anno le strade avrebbero preso un’altra direzione. Non lo so, mi hanno detto qual è stata la decisione e non posso dire nulla in contrario. Penso ancora di essere in buona forma, ho giocato molto di più rispetto all’anno scorso, tranne per l’ernia. Mi sento bene e il ritmo sta arrivando. Devo considerare tutta la situazione, ciò che ha più senso per me e la mia famiglia”.