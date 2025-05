Le parole del centrocampista belga Kevin De Bruyne, cercato dal Napoli, sul suo futuro e sul Mondiale per Club

In attesa della fine del campionato di Serie A, sono tante le squadre che hanno iniziato a muoversi sul mercato.

Tra queste c’è anche il Napoli di Antonio Conte, che come vi avevamo raccontato sta cercando di portare in Italia Kevin De Bruyne.

Il centrocampista belga è sotto contratto del Manchester City fino a giugno, periodo in cui inizierà anche il Mondiale per Club.

Di questo e del suo futuro ha parlato il numero 17 della formazione allenata da Guardiola in un’intervista rilasciata ai microfoni di The Times.

Le parole di De Bruyne sul Mondiale per Club

Il centrocampista ha iniziato parlando della competizione che prenderà il via a giugno: “Non ha alcun senso perché devo prendermi cura di me stesso“.

Per poi aggiungere: “Se mi infortunassi, che accadrebbe? Nessuno si prenderà cura di me a quel punto. Quindi è molto probabile che non ci giocherò più“.

“Futuro? Voglio prendere la decisione migliore”

De Bruyne ha proseguito parlando del suo futuro: “Quando hai vent’anni e prendi una decisione, è più facile. Puoi trasferirti in un altro paese e non è un problema, ma voglio prendere la decisione migliore che sia positiva per i miei figli, per mia moglie, per la scuola, per la vita, per tutte quelle cose su cui devi prenderti un minuto per riflettere“.

Il centrocampista belga ha poi concluso così: “Futuro in Europa o no? Dipende da tutti questi fattori. Non voglio essere messo sotto pressione da nessuno“.