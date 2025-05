Napoli, cresce la fiducia per Kevin De Bruyne: la situazione

Aumenta la fiducia del Napoli per il sì definitivo di Kevin De Bruyne e della sua famiglia per procedere all’accordo totale

Kevin De Bruyne e il Napoli: gli azzurri continuano a lavorare al grande obiettivo a parametro zero in vista della prossima stagione.

Come raccontato, la società del DS Giovanni Manna ha cominciato a muoversi ormai da più di un mese per il fuoriclasse belga, in scadenza di contratto con il Manchester City. E i segnali che arrivano nelle ultime ore sono incoraggianti.

C’è sempre più fiducia, infatti, di sistemare le questioni logistiche della famiglia del belga che ha gradito le ultime proposte ricevute.

Dal punto di vista contrattuale ci sono i presupposti per andare avanti e portare la trattativa ai dettagli. Con il sì definitivo, poi, il Napoli potrebbe procedere per trovare l’accordo totale.

Le parole di Manna su De Bruyne e i numeri del centrocampista belga

Della questione De Bruyne ha parlato anche il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Genoa: “È normale che si è sempre focalizzati sul mercato, si è attenti su tutte le opportunità“.

De Bruyne dopo 10 annate con il Manchester City lo scorso 4 aprile ha annunciato il suo addio a fine stagione. Con i citizens in 418 gare ha collezionato 108 gol e 177 assist. In questi anni a Manchester il centrocampista belga è riuscito a vincere 6 Premier League, 5 Coppe di Lega, 2 Coppe d’Inghilterra, 3 Community Shield, 1 Champions League, 1 Supercoppa UEFA e 1 Mondiale per Club